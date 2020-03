Covid-19 em força nas capas dos jornais nacionais

O Covid-19 volta a estar em destaque nas capas dos jornais nacionais desta segunda-feira, dia 23 de Março.

“Portugueses ignoram emergência e obrigam autoridades a fechar parques e marginais”, escreve o JN.

O Correio da Manhã diz que “Testes rendem milhões a privados”.

O Público destaca que “Empresas aceleram resposta a explosão do comércio online”.

O jornal I escreve na sua capa que “Família são todas as pessoas que nós ajudamos”, sendo esta uma afirmação do fundador da Refood em Portugal. Hunter Hadler diz que com os restaurantes a cafés fechados há menos desperdício e, consequentemente, menos comida para distribuir nesta altura.

Devido ao Covid-19, o DN diz que “Urgências caem mais de 50% e centros de saúde são vacinas e pílulas do dia seguinte.