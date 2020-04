Concurso Vinhos de Portugal adiado para 2021

Face à situação vivida no País devido ao surto de coronavírus e na sequência das recomendações das autoridades de saúde nacionais e internacionais para contenção da epidemia, a ViniPortugal decidiu adiar a realização do Concurso Vinhos de Portugal para 2021.

Inicialmente agendado para o período entre 11 a 15 de Maio, o Concurso Vinhos de Portugal tem agora a sua realização prevista para 19 a 23 de Abril de 2021, sendo certa que a organização dará a conhecer oportunamente informação mais detalhada sobre esta iniciativa.

Para além de distinguir os melhores vinhos nacionais, de Norte a Sul do País, numa avaliação a cargo de um painel de jurados nacionais e internacionais de renome, o Concurso Vinhos de Portugal constitui uma iniciativa com carácter promocional junto de especialistas, sommeliers e influenciadores de mercados externos estratégicos para a marca ‘Wines of Portugal’ que, ao longo de uma semana, têm oportunidade para conhecer melhor a realidade da fileira do vinho nacional.