Cinemas NOS encerram salas em todo o país

A NOS Cinemas, líder do mercado português da exibição, o Cinema Ideal, em Lisboa, e o Cinema Nimas, da Medeia Filmes, também na capital, estão encerrados por “motivos de saúde e segurança”, em resposta à pandemia de Covid-19.

“Face à situação da pandemia Covid-19, a NOS Cinemas decidiu encerrar os 31 complexos de cinemas e as 219 salas em todo o país”, lê-se no comunicado hoje divulgado pela exibidora.

Os Cinemas NOS representam cerca de 40% do mercado português de exibição, de acordo com os números do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

“Apesar de já estarem em vigor medidas de prevenção que acautelavam a proteção de clientes e colaboradores como, por exemplo, a redução da capacidade das salas em 50% até um máximo de 150 pessoas por sala, a realização de sessões sem lugares marcados e o reforço da limpeza e higienização, a empresa decidiu que o cancelamento é a medida adequada numa fase em que é crítica a permanência em casa das pessoas e das famílias portuguesas”, prossegue o comunicado.

A medida entra em vigor hoje, e “será aplicada pelo tempo que se justificar”, conclui a NOS Cinemas.

A exibidora Medeia Filmes anunciou igualmente o encerramento do Cinema Nimas, em Lisboa, de hoje a 15 de abril, e o Cinema Ideal, um dos primeiros a anunciar planos de contingência, na semana passada, manter-se-á encerrado até 02 de abril.

Na passada quinta-feira metade das 535 salas de cinema da rede de exibição comercial estava em funcionamento, com reforço de higienização e regras de distanciamento entre espetadores, como revelaram então à Lusa as maiores exibidoras portuguesas.

O Cinema Trindade, no Porto, fechou as portas na semana passada, assim como o Cineclube de Viseu, que também cancelou todas as sessões até ao final de março, e o cineclube do Porto, que cancelou na altura “todas as atividades” para a Casa das Artes.

De acordo com os dados mais recentes do ICA, a rede portuguesa de exibição comercial de cinema integra 535 salas, com cerca de 99 mil lugares.

Segundo o ICA, a NOS Cinemas é a maior exibidora nacional, com 219 salas em todo o país, o que representa 40,9% do total de ecrãs. Seguem-se Cineplace (85 salas), NLC Cinema City (46 salas), UCI (45 salas) e Socorama (31 salas).

Na semana passada, as diferentes distribuidoras anunciaram planos de contingência, com restrições à venda de bilhetes e higienização das instalações, mantendo a avaliação da situação.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou o Conselho de Estado para quarta-feira para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência, enquanto o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que Portugal e Espanha vão, além de todas as outras medidas já adotadas, limitar a circulação na fronteira a mercadorias e trabalhadores transfronteiriços.