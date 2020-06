Cinco militares da GNR em tribunal por agressão a imigrantes indianos

Cinco militares da GNR acusados de sequestrar e agredir trabalhadores imigrantes em Odemira começam hoje a ser julgados, em Beja, pelos crimes de sequestro, ofensas à integridade física qualificada e violação de domicílio por funcionário.

Segundo a acusação do Ministério Público, os militares - detidos em maio de 2019 e com as funções suspensas - agrediram trabalhadores indianos depois de, num jantar num restaurante em Almograve, concelho de Odemira, em setembro de 2018, dois deles terem confrontaram um patrão para o qual tinham trabalhado, alegando haver salários em atraso.

O patrão, também indiano, estava “conotado pelas autoridades policiais com a actividade de tráfico de seres humanos para exploração laboral” e, de acordo com a acusação, um dos militares prestava-lhe “colaboração” no sentido de “manter o seu domínio” sobre trabalhadores que explorava.

As agressões terão decorrido numa habitação onde se encontravam alguns trabalhadores e em frente ao restaurante. Um dos arguidos forjou o relatório de serviço para encobrir os crimes.