Cerco a Berardo e negociações de Costa para novo governo em destaque na imprensa nacional

Há novo arresto aos bens de Joe Berardo. Segundo o Correio da Manhã (CM), a Caixa Geral de Depósitos volta a apertar o cerco ao empresário madeirense e quer ficar com recheio luxuoso de casa do devedor.

As negociações entre António Costa e os partidos da oposição para formar novo governo é outro tema em destaque na imprensa nacional desta quinta-feira, 10 de Outubro. O JN fala na avaliação de um casamento com o BE

Já o Público refere que Costa e Catarina Martins ainda não chegaram a acordo sobre o grau de compromisso, enquanto o Jornal I avança que Costa tenta fazer geringonça com o BE.

Mas de outras notícias também se fazem as primeiras páginas dos jornais nacionais. O CM revela que 13 mil reformados têm mais de 90 anos e que o valor médio das novas reformas do Estado sobe para 1301 euros.

Sobre esta matéria, o Público escreve que a Caixa penaliza reformados e dá bónus de 30% a clientes especiais.

Noa, a bebé de 13 meses que sofria da mesma doença da Matilde, morre à espera de remédio ‘milagre’.

O Diário de Notícias destaca a falta de anestesistas que obriga os hospitais do Algarve a contratar à hora médicos espanhóis.

O Jornal I apresenta os emails que desmentem ex-ministro Azeredo Lopes no caso Tancos. Segundo este matutino a pesca da sardinha passa a ser proibida a partir de sábado e revela que Montenegro avança para a candidatura ao PSD.

O ataque da Turquia aos curdos é outa notícia em destaque. O Público diz que se trata de uma forma para se livrar dos refugiados. O DN avança com a reacção de Trump a esta decisão. “É uma má ideia”, refere o presidente americano.