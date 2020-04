‘Catequese em nossa casa’ para crianças e jovens arranca nas redes sociais

O Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC) quer continuar a colaborar na tarefa da Evangelização no serviço da Catequese junto das crianças e dos adolescentes e apresenta no seu ‘site’ EDUCRIS a iniciativa ‘Catequese em nossa casa’, dirigida aos adolescentes, bem como uma experiência de tele-encontros de catequese dirigida às crianças e famílias.

Caberá a cada catequista encontrar “a arte e o engenho adequados” para fazer acontecer, semanalmente, o encontro com cada jovem, com o grupo e com as famílias.

As propostas para a vivência da Catequese da Infância e da Adolescência neste tempo pascal incidem na catequese da Adolescência e na Catequese da Infância

I. Catequese da Adolescência - Projecto ‘Say yes’

Semanalmente, entre 22 de Abril e 10 de Junho, sempre às quartas-feiras, às 15h10, serão emitidos sete programas televisivos Ecclesia (Fé dos Homens) na RTP2 com os encontros de catequese da Etapa 5 - Denver 1993. Para facilitar o acesso ao material, tanto o Diário de Bordo, como o Diário de Bordo Catequistas, relativos à Etapa 5 estão disponíveis em formato PDF aqui http://www.educris.com/v3/centrorecursos/#qualquer/projeto-say-yes/etapa-5/1

Posteriormente cada programa fica disponível no canal youtube da Agência Ecclesia e no EDUCRIS (https://www.youtube.com/user/canaleducris)

II. Catequese da Infância ( #catequesemcasa)

Serão disponibilizados vídeos com as catequeses do 3.º Bloco de cada um dos catecismos da infância:

2.ª-feira — 1.º catecismo

3.ª-feira — 2º catecismo

4.ª-feira — 3º catecismo

5.ª-feira — 4º catecismo

6.ª-feira — 5º catecismo

sábado — 6º catecismo

As catequeses são dirigidas às crianças que as poderão acompanhar juntamente com a família no ‘youtube’ Educris (https://www.youtube.com/user/canaleducris), às 18h30, por um período de 20 minutos.

Para além destes Recursos (fruto de diálogo e parceria entre várias realidades eclesiais) o EDUCRIS continuará a divulgar as significativas experiências de catequese, de liturgia e de caridade que nos queiram fazer chegar para serem testemunho de Anúncio do Reino e para motivação para outros.