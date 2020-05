Casal morto a tiro no concelho de Valpaços

Um casal “na casa dos 50 anos” foi hoje morto a tiro no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, disse à agência Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, “trata-se de um duplo homicídio com recurso a arma de fogo”, tendo as vítimas sido baleadas no momento em que se encontravam a trabalhar num terreno agrícola.

Fonte da GNR acrescentou à Lusa que o alerta foi dado pelas 13:10 e que o crime aconteceu na localidade da Estrada da Avarenta, freguesia de Carrazedo de Montenegro.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real adiantou à Lusa que o casal, “na casa dos 50 anos, saiu na manhã de hoje para ir trabalhar num lameiro, mas não regressou à hora de almoço”.

“As vítimas foram encontradas baleadas no campo”, contou o CDOS.

A investigação está a cargo da Polícia Judiciária.