BebéVida reforça apoio aos futuros pais durante a pandemia de Covid-19

A BebéVida, laboratório de criopreservação de células estaminais, lança o seu novo projecto ‘Academia Mamãs Sem Dúvidas’ totalmente online, que se enquadra no conjunto de actividades da empresa sob o mote ‘Continuamos consigo, 100% online!’.

Uma forma de a empresa reforçar o acompanhamento dado aos pais nesta fase de pandemia de Covid-19 que tantas dúvidas gera a quem está à espera de um filho.

A ‘Academia Mamãs Sem Dúvidas’ vai abordar diversos temas relacionados com a gravidez, parto e pós-parto, substituindo as sessões presenciais ‘Mamãs sem Dúvidas’ que nos próximos meses não se realizarão.

Já a linha de atendimento personalizado é dirigida aos pais que se interessem pela criopreservação e está disponível no website da Academia Mamãs Sem Dúvidas. No caso do atendimento personalizado, está disponível entre as 9h e as 20 horas e não necessita de inscrição prévia.

“Com a criação desta academia, a BebéVida pretende mostrar que “continua sempre lado a lado com os futuros pais e mães que nos procurem para obter qualquer esclarecimento, especialmente em tempos tão desafiantes como aqueles que estamos a atravessar”, afirma Luís Melo, administrador da BebéVida, salientado que o grande objectivo é facultar às grávidas “toda a informação necessária para se sentirem tranquilas e mais confiantes numa fase da sua vida que também está cheia de desafios”.

Actualmente, a BebéVida conta já com várias sessões de esclarecimento online que são realizadas através do Whatsapp ou Skype e que abordam o tema da criopreservação. Para assistir às próximas sessões de esclarecimento basta aceder ao website da BebéVida e verificar o dia e a hora em que irão realizar-se.