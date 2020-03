Autoridades detêm 54 pessoas por incumprimento do Estado de Emergência

A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) detiveram, desde as 00 horas do dia 22 de Março e até às 16 horas de hoje, 54 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência, informa o gabinete do Ministério da Administração Interna (MAI).

No mesmo período, foram encerrados 1031 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas, revela mesma nota.

Face ao exposto, o MAI reitera o apelo a todos os cidadãos para o “escrupuloso cumprimento das medidas impostas pelo Estado de Emergência, contribuindo assim para conter a propagação da pandemia”.