Aumenta para 19 o número de moradores infectados em bairro na Azambuja

O número de pessoas contagiadas pelo novo coronavírus no bairro da Quinta da Mina, na Azambuja, distrito de Lisboa, aumentou para 19, depois de um total de 46 testes, disse hoje à agência Lusa a delegada de saúde local.

“No total são 19 infectados”, de um total de 46 testes realizados à presença do SARS-CoV-2 neste bairro na Azambuja, explicitou Judite Catarino.

A delegada de saúde deste concelho explicitou que já havia sete moradores infectadas e que os 39 testes realizados posteriormente permitiram detcetar mais 12 casos.

A responsável sublinhou que estes cidadãos “têm de estar em casa, em isolamento”, e que não está prevista a realização de mais testes, seguindo-se o acompanhamento da situação clínica dos doentes.

Na terça-feira, Judite Catarino explicitou que havia apenas seis pessoas infectadas neste bairro.

Corrigindo a primeira informação, em que dava conta de 40 pessoas que testaram positivo à presença do novo coronavírus neste bairro social, o presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Luís de Sousa (PS), esclareceu na altura que, “naquele prédio, moram 40 pessoas”.

Em declarações à Lusa, o autarca de Azambuja explicou que se trata de “uma família grande de 40 pessoas”.

Quanto à possibilidade de se implementar um cordão sanitário, o presidente da Câmara Municipal de Azambuja disse que a medida está em ‘stand-by’, no âmbito das reuniões que tem mantido, nomeadamente com o diretor da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco.

Questionado na altura sobre um cordão sanitário neste bairro de Azambuja, o delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, disse que “face ao modelo de infecção e à forma como está a disseminação, o que isolamos são as pessoas”, considerando que “não há necessidade” de implementar um cordão sanitário naquele local.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 385 mil mortos e infectou mais de 6,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,8 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.455 pessoas das 33.592 confirmadas como infectadas, e há 20.323 casos recuperados, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde.