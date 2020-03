O responsável pela Autoridade de Saúde Regional dos Açores, Tiago Lopes, disse hoje que os Açores vão registar “mais casos” positivos, nos “próximos dias”, da covid-19, na sequência de realização de mais testes.

No ‘briefing’ diário sobre a situação da pandemia de covid-19, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Tiago Lopes, questionado sobre o aumento de 15 casos hoje anunciados, declarou que, “como se tem vindo a testar cada vez mais para além do padronizado, que são os casos suspeitos, há mais positivos por via da investigação feita”.

Para o responsável, como se está “a atacar com maior intensidade” a evolução do surto nos Açores, é “expetável que amanhã [segunda-feira] e nos próximos dias haja mais casos positivos” nos Açores.

Hoje foram detetados mais 15 casos positivos de covid-19 em quatro ilhas da região.

Segundo a nota de imprensa, foram detetados seis casos em São Miguel, dois na Terceira, cinco no Pico e dois no Faial.

No caso de São Miguel, a ilha mais populosa, foram diagnosticados dois indivíduos do sexo masculino, de 38 e 47 anos, e quatro indivíduos do sexo feminino, três deles entre 19 e 33 anos e um com 80 anos.

Deste grupo, quatro casos “têm história de viagem recente ao exterior da região”.

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores refere, em relação aos casos da Terceira, que se trata de um indivíduo do sexo masculino e outro do sexo feminino, com 50 e 47 anos, respetivamente, estando “relacionados com o caso detetado sábado na ilha”

Os cinco casos positivos da ilha do Pico incluem dois indivíduos do sexo masculino, de 42 e 71 anos, e três do sexo feminino, pertencendo “ao mesmo agregado familiar”, sendo que “dois indivíduos estiveram recentemente no estrangeiro”.

Na ilha do Faial, correspondem a um indivíduo do sexo masculino, com 43 anos, e um do sexo feminino, com 42 anos, sendo que “estão relacionados e ambos têm história de deslocação recente ao exterior da região”.

Segundo a Autoridade de Saúde, “todos apresentam situação clínica estável e estão, de momento, no domicílio”.

Com mais estes quinze casos, sobe para 42 os infetados pelo covid-19 nos Açores.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 119 mortes, mais 19 do que na véspera (+19%), e registaram-se 5.962 casos de infeções confirmadas, mais 792 casos em relação a sábado (+15,3%).

Dos infetados, 486 estão internados, 138 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.