Açores com mais 12 casos positivos chegam aos 84 infectados

A Autoridade de Saúde dos Açores informou hoje que foram diagnosticados 12 novos casos de covid-19 na região nas últimas 24 horas, todos na ilha de São Miguel.

Os casos diagnosticados em São Miguel, diz a entidade em nota à imprensa, reportam-se a 11 mulheres com idades compreendidas entre os 21 e os 87 anos, e um homem, de 67 anos, todos infetados “na sequência da cadeia de transmissão secundária originária do concelho da Povoação”.

Os doentes “apresentam situação clínica estável e encontram-se no domicílio” também no lar de idosos do concelho do Nordeste, o primeiro na região autónoma a registar casos positivos de covid-19.

Até ao momento, já foram detetados nos Açores um total de 84 casos, verificando-se três recuperados, um óbito e 80 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19.

Os casos dividem-se entre São Miguel (46), Terceira (oito), Graciosa (quatro), São Jorge (sete), Pico (dez) e Faial (cinco).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil.