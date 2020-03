5170 casos de pessoas infectadas com Covid-19 e 100 mortos em Portugal

A DGS adianta que estão confirmados 5170 casos de pessoas infectadas com Covid-19 e um total de 100 mortos.

Nas últimas 24 horas ocorreram 902 novos casos.

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados actualizados até às 24 horas de sexta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (44), seguida da região Centro (28), da região de Lisboa e Vale do Tejo (27) e do Algarve (1). Relativamente a sexta-feira, em que se registaram 76 mortes, hoje observou-se um aumento de 31,5%.

De acordo com dados da DGS, há 5.170 casos confirmados, mais 902 (um aumento de 21,1%) face a sexta-feira.