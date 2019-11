Uma nova forma de fazer política

O Partido Socialista assumiu na discussão do debate do Programa do Governo, uma postura e uma forma de fazer política diferente dos partidos que compõem a nova maioria na Assembleia Legislativa da Madeira.

Apresentamos ideias construtivas, deixamos de lado os jogos políticos e a crítica sem fundamento, ao contrário de outros intervenientes, que mostraram ser especialistas no insulto e argumentação sem conteúdo, talvez porque já não têm capacidade para apresentar novas propostas. Sem esquecer, é claro, a nova postura daqueles que, no anterior mandato criticaram severamente, mas que agora defendem com unhas e dentes um Programa de Governo gasto e vazio de novas ideias, que deveria preparar e planear o futuro da Madeira com arrojo e ambição.

Não quisemos marcar a nossa estreia parlamentar pelo bota abaixo, mas sim, pela postura de quem quer assumir o compromisso de construir uma alternativa política, onde uma maioria de madeirenses e porto-santenses se possam rever.

Contrastando com aquilo que foi a postura do Presidente do Governo, de alguns Secretários Regionais e deputados do PSD, apresentámo-nos de forma transparente, escrutinando o que considerámos necessário, sem ataques gratuitos e sem cairmos no uso fácil da falsidade, sabendo que a visão do futuro da Região passa por ideias e propostas, enunciando as prioridades governativas que o PS deseja que possam ser postas em prática.

Queremos ser reconhecidos enquanto força política que assume a responsabilidade de acarretar com a esperança de uma futura governação, em que as nossas medidas serão mais ambiciosas, mais inovadoras e onde se possa ultrapassar os desafios estruturantes que enfrentamos como região insular.

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista assumiu, neste primeiro debate, e continuará a assumir o compromisso de lutar e trabalhar todos os dias para que a nossa população tenha as melhores oportunidades e para que possamos viver numa sociedade que caminha em passos largos rumo ao sucesso e ao progresso, com mais igualdade e justiça social.

Quero ainda vincar e enaltecer a verticalidade das deputadas e dos deputados do PS, que mostraram capacidade, competência e preparação, num debate onde o nosso desempenho fica definitivamente marcado por uma postura construtiva e positiva.

Mostramos a diferença, fizemos diferente, demonstrando às pessoas que têm outra opção para governar a Madeira.

Temos um longo e difícil caminho pela frente, mas é credibilizando desta forma este projeto que fortalecemos o Partido Socialista, que comprovamos que somos alternativa e que mantemos a esperança. O nosso trabalho faz-se com determinação, estratégia e visão.