Os Judeus e a Peste Negra

O ritual de lavar as mãos imposto pela Lei de Moisés e o facto de viverem isolados, em Judiarias, contribuiu para que os judeus fossem pouco afetados pela Peste Negra.

A Peste Negra é o nome pela qual ficou conhecida uma das maiores pandemias da História, entre 1343 a 1353, a qual causou 75 a 200 milhões de mortes na Europa e Ásia. Calcula-se que tenha morrido cerca de um terço da população.

Judeus, causa da peste?

Nos primeiros séculos, os judeus eram vistos pelos cristãos como pecadores, porque foram eles que pediram a morte de Cristo. Ao longo da história ocorreram muitas perseguições e, quase sempre, os judeus eram obrigados a viver em bairros isolados (as Judiarias). Na Alemanha, em 1349, vários judeus foram injustamente acusados de terem causado a Peste Negra e acabaram por confessar, mediante tortura, que tinham envenenado poços de água. Esta notícia espalhou-se e dezenas de comunidades judaicas foram perseguidas. Uma das suspeitas contra os judeus surgiu porque estes eram pouco afetadas pela peste. Porque é que isto acontecia?

Obrigação de lavar as mãos e os pés

Segundo o Antigo Testamento, o Senhor disse a Moisés que o seu povo devia purificar-se lavando as mãos e os pés antes de se aproximarem dos altares e antes das refeições. Há várias passagens na Bíblia sobre esta obrigação de lavar os pés e as mãos (ex. Êxodo 30,17 ss; 40, 30-32; Salmos 26,6, entre outros). No Evangelho há um texto em que os fariseus criticam os apóstolos porque estes não lavavam as mãos antes das refeições, tal como impõe a lei de Moisés (Mateus 15, 2). Estes rituais de purificação sempre foram cumpridos pelos Judeus.

Rituais nos dias de hoje

O Evangelho descreve na Última Ceia a cena, repetida todos os anos na Semana Santa, na qual Cristo lavou os pés aos apóstolos (João 13,5 ss). Atualmente, durante a missa, antes da consagração das hóstias, o padre lava os dedos em sinal de purificação, enquanto diz: ?Lavai-me, Senhor, de toda culpa, purificai-me de todo pecado?. Este ato é simbólico, no entanto, expressa a ideia da purificação pela lavagem das mãos.

Estes hábitos de limpeza e purificação de todo o corpo, em especial das mãos antes das refeições, imposta por leis religiosas, e o facto de viverem em comunidades separadas contribuiu, sem dúvida, para que as comunidades judaicas fossem pouco afetadas com a Peste Negra.