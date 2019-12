A Família, um valor supremo

Nesta época natalícia, vamos deixar a política num plano subalterno, pois já bastam os outros 11 meses do ano para nos embrenharmos na coisa pública! Olhemos ao nosso redor e valorizemos aqueles que são o nosso verdadeiro suporte psicológico no dia a dia, pois são eles os que verdadeiramente importam. A família é, foi e deveria ser sempre um dos nossos valores supremos, pelo que representa quer em termos de filiação, quer, sobretudo, pelo significado que deve ter nas nossas vidas, naquilo que somos, assim como naquilo em que nos transformamos! Somos o que pensamos e fazemos mas, somo-lo, em grande medida, pela educação que recebemos, pelos valores que nos são transmitidos ao longo da construção da nossa personalidade. O processo do desenvolvimento do ser humano que desemboca naquilo que somos como entes físicos e espirituais, começa já no ventre das nossas mães; nelas já temos, como resultado dos ficheiros genético de dois seres humanos, todo o mapa do potencial em que nos podemos transformar; o meio fará o resto e é neste âmbito onde se encontra o poder preponderante da família, a mesma que nos deve servir de orientação e suporte em toda este caminho que construímos ao longo de anos! Os que somos crentes, em particular os cristãos, sabemos o quão é importante esta época, pois entendemos o que significou o nascimento do pequenino Jesus, na manjedoura de Belém! A vida tem mais sentido quando acreditamos e a primeira crença surge, precisamente, quando os nossos pais nos transmitem os valores em que acreditam e que nos servem de apoio espiritual que, com o tempo, percorrendo o nosso caminho, chega o momento de os podermos racionalizar e aprofundar quer pela filosofia, quer pela ciência que, nos dias de hoje, andam novamente lado a lado! Fazemos votos para que neste período do Natal as famílias madeirenses interiorizem o amor que Cristo nos deixou com a Sua vinda a este mundo! Desfrutemos desta lindíssima época do reencontro entre pais e filhos, entre netos e avós, pois o tempo não volta para trás e a vivência do presente, a fruição dos momentos em que estamos juntos, é um bem que, infelizmente, nem todos os seres humanos podem usufruir! Boas festas e desejos de um bom Natal para todos as famílias da nossa Região!