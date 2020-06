Von der Leyen reconhece incerteza sobre resultado das negociações sobre o ‘Brexit’

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, salientou hoje que a União Europeia (UE) faz “todos os esforços” para chegar a um acordo com o Reino Unido sobre o ‘Brexit’, mas o resultado é uma incógnita.

“Ninguém pode dizer com certeza a que ponto iremos estar no final do ano, mas seguramente que faremos todos os esforços” para chegar a um acordo com Londres até fim do ano, disse Von de Leye, falando no final de uma videoconferência de chefes de Estado e de Governo da UE, na qual o tema do ‘Brexit’ foi abordado.

Reconhecendo haver “divergências importantes por resolver e que respeitam a princípios fundamentais da UE”, a presidente da Comissão Europeia salientou que não deve haver abrandamento dos esforços, de modo a que continuem a ser registados progressos.

Na segunda-feira, Von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o do Parlamento Europeu, David Sassoli, reuniram-se por videoconferência com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tendo saído do encontro o compromisso de trabalharem arduamente para chegar a um acordo sobre as relações pós-’Brexit’ antes do final do ano.

Entre os assuntos com mais divergências nas negociações estão o acesso equilibrado a ambos os mercados, a governança da futura parceria, a proteção dos direitos fundamentais e o setor das pescas.

O Reino Unido abandonará a UE no dia 31 de dezembro de 2020.