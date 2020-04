Venezuela recebeu 90 toneladas de ajuda humanitária da ONU

A Venezuela recebeu na quarta-feira um avião com 90 toneladas de material, incluindo ‘kits’ de proteção para profissionais de saúde, uma ajuda das Nações Unidas para ajudar o país na luta contra a pandemia de covid-19.

A ajuda foi recebida pela vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (a norte de Caracas), o principal do país.

“Esta é o primeiro envio humanitário das Nações Unidas para apoiar a resposta no combate ao surto da covid-19 na Venezuela”, explica um comunicado da ONU, divulgado em Caracas.

Segundo o documento, trata-se de um esforço conjunto do Fundo das Nações Unidas para a Infância, da Organização Pan-americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a População.

Os equipamentos vão ser distribuídos nos centros de saúde e nas comunidades vulneráveis.

Da ajuda humanitária fazem parte 28.000 equipamentos de proteção individual para profissionais da saúde, camas para os serviços de pediatria, produtos para o controle da qualidade da água e ‘kits’ de higiene, entre outros.

O material foi financiado pela comunidade internacional de doadores, o Fundo Central de Resposta à Emergência das Nações Unidas e fundos próprios das agências da ONU, refere o comunicado.

Para apoiar o esforço dos venezuelanos para combater a pandemia do novo coronavírus, a ONU e os seus parceiros estão a pedir 61 milhões de dólares (56,07 milhões de euros) para expandir a sua resposta humanitária no âmbito do Plano de Prevenção e Assistência à covid-19 na Venezuela.

O plano tem como propósito capacitar o sistema de saúde local para identificar e tratar rapidamente pacientes, fornecendo água, higiene e saneamento em hospitais e comunidades prioritárias, assim como divulgar informações confiáveis ??ao público para evitar a transmissão do vírus.

A iniciativa procura ainda garantir que outros programas humanitários possam continuar, inclusive os relacionados com segurança alimentar, nutrição, proteção e educação.

A Venezuela tem oficialmente 167 casos e nove mortes associadas à infeção pelo novo coronavírus.

O país está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar “decisões drásticas” para combater a pandemia. O estado de alerta foi decretado por 30 dias, que podem ser prolongados por igual período.

Os voos nacionais e internacionais estão restringidos no país.

Desde 16 de março que os venezuelanos estão em quarentena, estando impedidos de circular livremente entre os 24 estados do país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 86 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 280 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.