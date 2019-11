Uma pessoa morreu e outras podem ter desaparecido após queda de ponte em França

Um adolescente de 15 anos morreu e outras pessoas terão desaparecido hoje após o colapso de uma ponte suspensa na cidade de Mirepoix sur Tarn, perto de Toulouse, no sul da França, segundo as autoridades francesas.

“Existe uma vítima de 15 anos (cujo corpo foi encontrado) e a sua mãe (...), que estava no veículo, foi salva por testemunhas” do acidente, disse a procuradora de Toulouse, Dominique Alzéari.

As autoridades estão a procurar mais pessoas que poderão ter caído no rio Tarn, incluindo os motoristas de um camião e de uma carrinha que estavam a atravessar a ponte no momento do colapso, segundo afirmaram algumas testemunhas.

Há “provavelmente outros desaparecidos”, incluindo um motorista de um camião e de um terceiro veículo, disse o autarca da localidade, Etienne Guyot.

Segundo fontes do jornal local “La Dêpeche du Midi”, a ponte entrou em colapso por volta das 08 horas locais (07 horas em Lisboa), quando um veículo pesado, com peso acima do permitido para passar na ponte, tentou atravessar.

A ponte, com cerca de 150 metros de comprimento e cinco metros de largura (permitia a passagem de dois veículos ao mesmo tempo), foi reformada em 2003.