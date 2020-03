UE e China adiam cimeira em Pequim devido à pandemia

A UE e a China decidiram em conjunto adiar um projeto de cimeira que seria realizada em Pequim no final de março devido à epidemia do novo coronavírus, disse hoje uma porta-voz do chefe da diplomacia europeia.

“A UE e a China decidiram em conjunto que a cimeira UE-China não será realizada por enquanto, para permitir que os dois lados se concentrem na resposta em curso à pandemia de Covid-19”, disse Virginie Battu, confirmando as informações recolhidas pela agência de notícias AFP de fontes europeias em 18 de fevereiro.

“As duas partes permanecerão em contacto para acordar uma data em que a situação comece a normalizar-se, incluindo um processo preparatório adequado para permitir resultados substanciais”, disse a porta-voz.

Os Presidentes das instituições da UE e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, planeavam visitar Pequim no final de março para preparar a cimeira UE-China em setembro na Alemanha.

A viagem foi cancelada em fevereiro devido à epidemia do novo coronavírus na China, o primeiro foco da pandemia que se espalhou à Europa.

Os presidentes das instituições europeias agendaram outra viagem a Pequim em julho com a chanceler Angela Merkel, cujo país assumirá a presidência semestral do Conselho Europeu.

A cimeira entre os líderes da UE e o Presidente chinês, Xi Jinping, está prevista para 16 de setembro.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.