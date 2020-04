Twitter elimina milhares de contas ligadas a Riad como fez em Dezembro

A rede social Twitter indicou hoje ter eliminado mais de 5.300 contas ligadas à Arábia Saudita que amplificavam as mensagens a favor do reino e atacavam o Qatar e a Turquia, na terceira operação do tipo desde Setembro.

A empresa especificou num ‘tweet’ que as 5.300 contas eliminadas “associadas” com a Arábia Saudita integravam uma “rede” que operava a partir de vários países árabes, incluindo o Egito e os Emirados Árabes Unidos, aliados de Riad.

As contas dedicavam-se a “amplificar o conteúdo elogiando a liderança saudita e criticando a atitude do Qatar e da Turquia em relação ao Iémen”, no qual Riad intervém militarmente, conduzindo uma coligação internacional que desde Março de 2015 ajuda o governo iemenita no combate aos rebeldes Huthis.

Esta não é a primeira vez que o Twitter toma medidas contra contas ligadas ou apoiadas pela Arábia Saudita. Em Dezembro, a rede social disse ter eliminado mais de 88.000 contas que criavam ou contribuíam para propagar notícias falsas no âmbito de uma operação de desinformação que contava com a aprovação do governo saudita.

As contas, a maioria controlada por robôs, difundiam mensagens positivas sobre a Arábia Saudita e as suas autoridades, ajudando a “promover os seus interesses geopolíticos no mundo”.

Cerca de três meses antes, o Twitter tinha anunciado a eliminação de 267 contas com origem nos Emirados Árabes Unidos e no Egipto, que compartilhavam o mesmo objectivo e tácticas, numa operação multifacetada atacando o Qatar e outros países como o Irão e apoiando Riad.

Segundo um relatório da rede social, encontraram-se provas de que aquelas contas tinham sido criadas e eram geridas por uma empresa de tecnologia privada com base nos Emirados e no Egito, a DotDev.

A Arábia Saudita, sunita, disputa a liderança regional com o Irão, xiita, e considera o Qatar e a Turquia próximos da República Islâmica.