Turista russo detido no aeroporto de Bali ao tentar transportar orangotango na mala

Um turista russo foi detido no aeroporto de Denpasar, na ilha indonésia de Bali, enquanto tentava deixar o país com um orangotango sedado dentro da mala, informaram hoje as autoridades.

Andrei Zhestkov, turista de 27 anos, foi detido no controlo de segurança antes de embarcar no avião com destino à Rússia na noite de sexta-feira.

Os policias encontraram um orangotango masculino de dois anos dentro da mala, a dormir profundamente, bem como duas lagartixas vivas e cinco lagartos.

“Achamos que o orangotango estava sedado com comprimidos para alergia que o fizeram adormecer”, afirmaram as autoridades.

O russo “parecia estar preparado, como se estivesse a transportar um bebé”, porque levava leite e cobertores para bebés, acrescentou um funcionário do aeroporto.

O turista enfrenta agora uma sentença que pode ir até cinco anos de prisão e uma multa 7.000 dólares por tráfico de espécies protegidas.

Andrei Zhestkov defendeu-se afirmando que o orangotango, que achava que poderia fazer de animal de estimação na Rússia, foi lhe dado por um amigo, também de nacionalidade russa, que o comprou por 3.000 dólares num mercado de rua na ilha de Java.