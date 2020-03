Turista italiano é a primeira vítima mortal em Cuba

Cuba registou a primeira morte associada do novo coronavírus, um turista italiano de 61 anos, disseram hoje as autoridades de Havana.

Cuba, que ainda não adotou medidas restritivas de fronteira, tem 10 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 389 casos suspeitos.

“Apesar dos esforços feitos pela equipa de cuidados intensivos, que o tratou diretamente, e pelo grupo de especialistas do Ministério da Saúde, que o monitorizou permanentemente, as complicações específicas da sua doença causaram a sua morte”, anunciou hoje o Governo cubano, num comunicado.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.350 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 175 mortes (7.730 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.