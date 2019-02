Torras pede “coragem” a Sánchez para manter diálogo que inclua autodeterminação catalã

O presidente do governo regional catalão, Quim Torra, pediu ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, “coragem e valentia” para prosseguir o diálogo para resolver o conflito político na Catalunha e de se reunirem para “debater especificamente o direito à autodeterminação”.

Em declarações após sair do estabelecimento prisional de Soto del Real, arredores de Madrid, onde visitou os acusados no processo independentista, Torra lamentou que o Governo tenha rompido as conversações quando ele e o seu executivo continuam “ligados à mesa de diálogo”, alegando, porém, que deve ser um diálogo com “garantias”, com “calendário” e “com conteúdo”.

“o que não pode ser -- acrescentou -- é que voltemos a fazê-lo como se fosse uma das primeiras reuniões: que vamos falar de tudo. Não, vamos falar concretamente do direito à autodeterminação da Catalunha, vamos falar sobre qual a proposta do Estado espanhol e que haja um relator internacional para o diálogo”.

O presidente do governo regional da Catalunha falava após ter visitado os nove acusados no processo independentista, que se encontram nas prisões madrilenas de Alcalá Meco e Soto del Real.