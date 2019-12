Sobe para 23 número de civis mortos em bombardeamentos do regime na Síria

Uma nova contagem fez subir para 23 o número de civis mortos civis em bombardeamentos do regime sírio na província de Idlib, no noroeste do país, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Os bombardeamentos também feriram cerca de 30 pessoas, algumas delas em estado grave, numa região que escapou ao regime e que foi objeto de um cessar-fogo no final de agosto, mas que tem sido sujeita a ataques e confrontos regulares nas últimas semanas, acrescentou a ONG.

Dos 23 civis mortos, sete membros da família, incluindo uma criança, morreram na aldeia de Talmanas, e uma esposa e três filhas de um paramédico morreram na aldeia de Badama, disse o OSDH.

Em sua conta no Twitter, a organização “Capacetes Brancos”, que reúne socorristas que operam em áreas rebeldes, publicou um vídeo do voluntário removendo os cadáveres de seus familiares.

A província de Idlib é dominada por ‘jihadistas’ do grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS, antigo ramo sírio da al-Qaida).

Esta região e áreas adjacentes das províncias de Alepo, Hamah e Latakia albergam também vários outros pequenos grupos jihadistas e rebeldes.

Desencadeada em 2011 com a repressão de manifestações pacíficas pró-democracia, a guerra na Síria causou já mais de 370.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados.