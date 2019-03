Rússia inaugurou centro de treino para pilotos de helicóptero na Venezuela

A Rússia inaugurou hoje na Venezuela um centro de treino para pilotos de helicóptero, construído com a participação de especialistas de ambos os países, anunciou um porta-voz da empresa estatal russa de armamento Rosoboronexport.

“Este centro permite aos pilotos venezuelanos receberem formação para operar com os helicópteros Mi-17V, Mi-35M e Mi-26T em condições muito próximas da realidade, uma vez que ocorrências extraordinárias são simuladas durante um voo”, disse à agência Interfax o porta-voz da empresa, Vyacheslav Davidenko.

A inauguração das novas instalações ocorreu depois de pessoal venezuelano ter recebido treino na Rússia de como operar com os simuladores de voo russo.

O porta-voz disse ainda que a empresa estatal pretende aumentar a cooperação com as autoridades venezuelanas, com especial destaque para as áreas de formação de especialistas e manutenção.

“A Rosoboronexport e outras organizações russas que participam na cooperação técnico-militar russo-venezuelana mantêm o rumo para reforçar a cooperação com o Ministério da Defesa e outras instituições estatais da Venezuela”, acrescentou.

Vyacheslav Davidenko lembrou que a Rússia já entregou à Venezuela, o sue maior comprador na América latina, tanques, caças multifuncionais Su-30MK2, helicópteros de combate, sistemas de mísseis e de defesa antiaérea.

“Permitem que a Venezuela, num tempo muito curto, obtenha um sério potencial para garantir a segurança nacional e a sua capacidade de defesa”, acrescentou.

Os helicópteros russos fornecidos à Venezuela participam não só nas operações contra o contrabando, mas também para monitorizar incêndios florestais e entregar ajuda humanitária em áreas remotas, disse o porta-voz da Rosoboronexport.