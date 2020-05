Reino Unido vai impor quarentena de 14 dias a chegadas do estrangeiro

O Reino Unido vai impor uma quarentena de 14 dias às pessoas que cheguem do estrangeiro para tentar travar a transmissão da covid-19, confirmou hoje o ministro da Irlanda do Norte, Brandon Lewis.

A medida visa “proteger a saúde das pessoas e manter o nível do R [taxa de transmissão] baixo e o mais perto de zero nas próximas semanas e meses”, afirmou à BBC Radio 4.

Os detalhes da medida vão ser divulgados esta tarde pela ministra do Interior, Priti Patel, na conferência de imprensa diária do governo sobre a crise da pandemia covid-19 no país.

Uma quarentena de 14 dias foi inicialmente exigida a britânicos repatriados da China e do cruzeiro ‘Diamond Princess’, em fevereiro, mas nunca foi imposta a pessoas que chegassem de países como Itália, que no início de março já tinha um elevado número de casos.

Na altura, o conselho era para as pessoas se isolarem quando chegassem de regiões diretamente afetadas só quando apresentassem sintomas, e mesmo agora não é obrigatória qualquer quarentena a pessoas que cheguem do estrangeiro.

“É uma coisa que podemos fazer, agora que o nível R baixou e que há menos pessoas a viajarem para o Reino Unido, e o impacto marginal que uma pessoa [que entra no país] pode ter é muito diferente daquele quando o R estava mais alto e vírus a espalhar-se amplamente pelo Reino Unido”, explicou hoje Lewis.

A quarentena foi uma das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, há duas semanas como parte do plano de desconfinamento, e inicialmente foi sugerido que França seria isenta, o que o Governo entretanto negou.

A medida não vai ser aplicada à Irlanda devido aos compromissos de livre circulação na fronteira com a Irlanda do Norte previstos nos acordos de paz para aquele território britânico.

O Daily Telegraph noticia hoje que a medida vai aplicar-se mesmo aos britânicos que regressem do estrangeiro e que as autoridades vão fazer inspeções e penalizar com multas de 1.000 libras (1.100 euros) se os visados não estiverem no local que indicaram para passar as duas semanas.

De acordo com o balanço de quinta-feira do Ministério da Saúde, o Reino Unido registou 36.042 mortes em 250.908 pessoas infetadas durante a pandemia covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.277 pessoas das 29.912 confirmadas como infetadas, e há 6.452 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.