Regresso “progressivo” à escola em França após fim da quarentena

O regresso dos alunos às salas de aula em França não vão ser para todos no dia 11 de maio, quando termina o período da quarentena, e as turmas vão ser mais reduzidas, anunciou hoje o ministro da Educação.

“No dia 11 de maio, não vamos ter todos os alunos nas salas de aula, como se fosse um regresso normal. [...] Vai ser mesmo o contrário, vai ser uma modalidade original para um regresso de forma muita progressiva dos alunos”, afirmou o ministro Jean-Michel Blanquer numa audição em videoconferência com a Assembleia Nacional.

Assim, Blanquer estabeleceu que no dia 11 apenas as crianças no último ano do ensino pré-escolar (5 anos de idade), no ano de transição entre o ensino pré-escolar e ensino primário (6 anos) e da quarta classe vão voltar à escola.

No dia 18 de maio, regressam os alunos do equivalente ao ensino básico português (entre 11 e 15 anos) e os alunos do 11º e 12º anos. Também os liceus profissionais voltam à escola nesta altura.

No dia 25 de maio, segundo o governante, todos os alunos estarão de regresso à escola, caso este regresso progressivo seja aprovado pelas autoridades sanitárias. No entanto, as turmas vão ser reduzidas a cerca de 15 alunos.

Alguns alunos podem continuar em ensino à distância e o ministro garantiu que caso as medidas de segurança não sejam cumpridas, certas escolas não vão reabrir.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 167 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (42.094) e mais casos de infeção confirmados (mais de 784 mil).

Seguem-se Itália (24.144 mortos, em mais de 181 mil casos), Espanha (20.852 mortos, mais de 200 mil casos), França (20.265 mortos, mais de 155 mil casos) e Reino Unido (16.509 mortos, quase 125 mil casos).