Rádio britânica LBC cessa contrato com eurocéptico Nigel Farage

O político eurocéptico britânico Nigel Farage, conhecido pelas opiniões xenófobas, abandonou o programa de rádio na estação comercial LBC numa altura em que o debate sobre o racismo tem ganho expressão no Reino Unido, foi ontem anunciado.

“O contrato de Nigel Farage com a LBC estava prestes a terminar e, após discussões com ele, Nigel vai deixar a LBC com efeito imediato”, disse a emissora, onde o programa existia há cerca de três anos num formato de discussões com ouvintes sobre política.

A decisão é conhecida depois de Farage ter comparado, durante um debate televisivo na quarta-feira, manifestantes antirracismo com talibãs afegãos devido ao derrube por uma multidão da estátua do comerciante de escravos Edward Colston em Bristol este domingo.

Vários meios de comunicação britânicos noticiaram as críticas internas de outros apresentadores de rádios do grupo Global Media, que detém a LBC.

Farage foi o fundador do partido UKIP, conhecido pelas políticas anti-imigração, e do Partido do Brexit, tendo sido eurodeputado durante 20 anos até à saída do Reino Unido da União Europeia em 31 de janeiro.

Recentemente esteve envolvido numa controvérsia por ter desrespeitado o confinamento decretado para travar a pandemia covid-19 para filmar em Dover, junto ao canal da Mancha, numa denúncia de um “escândalo” relacionado com a travessia de imigrantes ilegais.

Farage é considerado próximo do Presidente dos EUA, Donald Trump, o qual conseguiu entrevistar em exclusivo para o seu programa de rádio na LBC no ano passado.