Príncipe herdeiro saudita chega ao Paquistão com a promessa de investir milhões

O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salmane, chegou hoje a Islamabad para uma visita oficial de dois dias com a promessa de anunciar investimentos de milhões de euros.

Mohammed bin Salmane, que foi recebido no aeroporto pelo primeiro-ministro paquistanês, Imarn Khan, chegou a Islamabad “acompanhado por uma delegação de alto nível composta por membros da família real, do gabinete de ministros e principais empresários sauditas”, referiu o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, em comunicado.

Durante a visita, o príncipe herdeiro saudita deve assinar acordos nas áreas do petróleo, energia renovável e mineração, numa altura em que o Paquistão está a passar por um período económico difícil, com um défice orçamental de 6,6% do produto interno bruto (PIB), um défice comercial e uma deficiência cambial.

A Arábia Saudita comprometeu-se, em outubro do ano passado, a conceder um empréstimo de três milhões de dólares (cerca de 2,6 milhões de euros) por um ano e facilitar o pagamento em atraso das importações de petróleo.

A visita de Bin Salman a Islamabad acontece numa altura em que sua imagem está posta em questão devido à sua suposta responsabilidade no assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, crítico do Governo da Arábia Saudita em outubro de 2018.

O assassinato do jornalista ocorreu no consulado da Arábia Saudita em Istambul, onde se dirigiu para levantar documentação necessária para se casar com uma cidadã turca.

A visita do príncipe saudita ocorre também num momento de tensão entre a Índia e o Paquistão devido ao ataque às forças de segurança na Caxemira indiana na última quinta-feira, quando pelo menos 42 policiais morreram e Nova Deli acusa Islamabad de estar envolvida.