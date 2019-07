Pormenores sobre incêndio em submarino russo são segredo de Estado

O Kremlin garantiu hoje que “não serão divulgadas publicamente” quaisquer informações pormenorizadas sobre o incêndio num submarino da marinha russa que provocou a morte de 14 marinheiros, por se tratar de “segredo de Estado”.

“Essa informação não pode ser tornada completamente pública”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, explicando que se encontra “classificada como segredo de Estado”.

Catorze marinheiros morreram na sequência de um incêndio num submarino da marinha russa, anunciou na terça-feira o Ministério da Defesa da Rússia.

Os marinheiros morreram quando o submarino realizava testes militares em águas territoriais do norte da Rússia.

O incêndio foi extinto pela tripulação do submarino, que agora se encontra ancorado no porto ártico de Severomorsk, uma base da Frota do Norte da marinha russa, para reparações.

Segundo o Ministério da Defesa, os marinheiros mortos sucumbiram aos fumos do incêndio, que os envenenaram, mas as conclusões ficam reservadas para o final de um inquérito que já se iniciou.

As autoridades russas não revelaram mais pormenores, nem sequer o número de marinheiros que se encontrava a bordo do submarino, um AS-12, de propulsão nuclear, batizado Locharik, em homenagem a um personagem de banda desenhada do tempo da União Soviética.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, considerou na terça-feira que o incidente constituiu uma “grande perda” e ordenou uma investigação para que sejam apuradas “as razões para a tragédia”.

“Esta é uma grande perda para a Marinha, e para o Exército como um todo”, disse Vladimir Putin ao ministro da Defesa, Sergei Shoigu, durante uma transmissão televisiva, ordenando que sejam encontradas “as razões para esta tragédia”.