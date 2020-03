Polícia antiterrorista detém 20 pessoas na posse de armas de guerra em Atenas

O destacamento de contraterrorismo da polícia grega deteve mais de 20 pessoas na posse de armamento de guerra, incluindo armas antitanque, disseram hoje as autoridades locais.

De acordo com a polícia, as buscas foram efectuadas em dois pontos do centro de Atenas, em cooperação com os serviços de informações.

Segundo a imprensa local, os detidos são curdos residentes na Grécia, mas não há indicações precisas sobre se a operação policial visava grupos extremistas islâmicos.

A única declaração da polícia sobre o assunto refere que foi detectado no local das buscas um túnel secreto, não tendo sido fornecida mais informações sobre o assunto.