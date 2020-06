Perto de 100 detidos em manifestações contra primeiro-ministro da Arménia

Perto de 100 pessoas foram detidas hoje pela polícia arménia durante os primeiros protestos antigovernamentais desde que o primeiro-ministro, Nikol Pashinyan, assumiu o poder, depois da revolução de maio de 2018.

O protesto na capital, Erevan, aconteceu depois de agentes dos serviços de segurança terem realizado buscas, esta manhã, na residência do líder da oposição, Gagik Tsarukyan, que está agora a ser interrogado, assim como das outras principais figuras do partido Arménia Próspera.

Tsarukyan, ex-aliado de Pashinyan, acusa agora o Governo de perseguição política por ter criticado a administração durante a pandemia de covid-19 e por ter exigido a demissão do mesmo.

As forças de segurança negam e aludem ao caso penal movido contra Tsarukyan acerca de um negócio de jogo ilegal e lavagem de dinheiro, que havia custado ao fisco da Arménia cerca de 53 milhões de euros.

Além disso, a formação da oposição, a segunda força com maior representação no Parlamento, é também acusada de comprar votos durante as eleições parlamentares, em 2017.

Outro grupo de manifestantes protestou hoje diante das delegações diplomáticas dos Estados Unidos e da União Europeia, apelando para que denunciem a violação de direitos humanos e da liberdade de expressão e as pressões sobre a oposição.

Nessa manifestação, a polícia também deteve várias pessoas por participarem num protesto público, algo que é estritamente proibido durante a quarentena.

Pashinyan retomou esta semana as suas atividades depois de ter contraído covid-19, que na Arménia já infetou 16.667 pessoas e causou 269 mortes, num país com cerca de três milhões de habitantes.

Recentemente, o primeiro-ministro demitiu os chefes do Exército, forças de segurança e da polícia por violarem as medidas de segurança durante a quarentena.

