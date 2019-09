Pelo menos seis mortos em acidente de autocarro no sul de Marrocos

Pelo menos seis pessoas morreram no sul de Marrocos num acidente de autocarro causado pelas fortes chuvas na região, segundo fonte oficial citada pelas agências de notícias internacionais.

O autocarro fazia a ligação entre Casablanca e Rissani e o acidente provocou seis vítimas mortais. Pelo menos 27 pessoas sobreviveram e há um número ainda não identificado de desaparecidos, que terão sido arrastados pelas águas.

O veículo estava a passar uma ponte sobe um rio na zona sudeste do país quando a força da água fez o autocarro virar e o arrastou.

Dos 27 sobreviventes, alguns apresentaram ferimentos e foram transportados para o hospital Moulay Ali Cherif de Errachidia, o mais próximo do local do acidente.

Os rios do sul do Atlas em Marrocos passam a maior parte do ano com leito seco, mas na época das chuvas fortes (em Agosto e Setembro, por exemplo) enchem-se de correntes de água, pedra e lodo e destroem com frequência pontes, caminhos e estradas.