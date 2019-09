Pelo menos 16 mortos em explosão em fábrica de fogo-de-artifício na Índia

Pelo menos 16 pessoas morreram na explosão que ocorreu numa fábrica de fogo-de-artifício no norte da Índia, que causou ainda o colapso do edifício, segundo a polícia indiana.

De acordo com o oficial da polícia Mukhtiar Singh, outras 15 pessoas ficaram feridas na explosão de hoje em Batala, uma cidade no estado do Punjab, a cerca de 460 quilómetros ao norte de Nova Deli.

Singh declarou ainda que os trabalhos de resgate continuam no local da explosão.

O fabrico de fogo-de-artifício é um grande negócio na Índia, já que este material é frequentemente usado em festivais e casamentos.

Muitas fábricas ilegais produzem fogo-de-artifício mais barato em relação às que são legalizadas.