Passagem de tufão causa dezenas de feridos no Japão, 930 mil casas sem energia

A passagem de um tufão causou dezenas de feridos no Japão, deixou cerca de 930 mil casa sem eletricidade e provocou sérias interrupções no transporte público.

Na cidade de Tateyama, na província de Chiba, mais de uma dúzia de pessoas ficaram feridas à passagem daquele que é o 15.º tufão este ano. Outros tantos feridos foram contabilizados na cidade de Chiba, segundo a agência local Kyodo.

Segundo a emissora NHK, cerca de 930 mil casas ficaram sem energia nas últimas horas.

O tufão obrigou ao cancelamento de 138 voos e, em Tóquio e arredores, a diversas alterações no sistema de transporte público.

As operações nas linhas dos comboios de alta velocidade que partem de Tóquio também foram afetadas, com várias horas de suspensão do serviço, com os serviços a começarem a ser retomados.