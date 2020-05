Os deputados croatas votaram hoje a favor da dissolução do Parlamento para a realização de eleições gerais, que coincide com a diminuição da propagação da pandemia de covid-19 no país.

A moção teve 105 votos a favor, enquanto oito votaram contra e quatro abstiveram-se.

O Presidente da Croácia, Zoran Milanovic, deve agora agendar formalmente a eleição, provavelmente para o final de junho ou início de julho.

O país, membro da União Europeia e com cerca de 4,2 milhões de habitantes, tem relaxado as medidas de confinamento contra o coronavírus, com uma descida em novos casos, com apenas dois registados nas últimas 24 horas e sem mortes há três dias consecutivos.

Os conservadores, no Governo, estão a enfrentar o desafio composto por uma aliança liberal da oposição, após a derrota nas eleições presidenciais de janeiro.

Nos números publicados hoje, a Croácia regista 2.228 casos confirmados do novo coronavírus e 95 mortos, com 1.946 recuperações até à data.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou agora a ser o que tem mais casos confirmados (quase 2,1 milhões contra 1,9 milhões no continente europeu), embora com menos mortes (cerca de 125 mil contra mais de 166 mil).