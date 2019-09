Pelo menos oito pessoas morreram e seis ficaram feridas numa explosão num autocarro que passava por um posto de segurança entre as cidades iraquianas de Karbala e Al-Hillah, informaram hoje as autoridades de segurança do Iraque.

Até ao momento, não existe reivindicação do ataque nem é claro o que causou a explosão.

Apesar de o Iraque ter declarado vitória sobre o Estado Islâmico em 2017, continuam a existir ataques esporádicos em todo o país reivindicados pelo grupo extremista.