Novos casos sobem na Bélgica mas taxa de contágio está nos 0,87

O número de novos casos de covid-19 aumentou na Bélgica para 128 e o de mortes para 12, com o risco de contágio (fator R) a manter-se nos 0,87, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, nas últimas 24 horas o número de novos casos confirmados de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 aumentou para 128 (104 na quinta-feira) e o de mortes para 12 (dez na quinta-feira).

A Bélgica totaliza agora 60.476 casos de covid-19 e 9.695 mortes, tendo o fator R ficado nos 0,87 na semana entre 12 e 18 de junho.

Nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 20 pessoas, (num total de 17.702), enquanto outras 27 tiveram alta hospitalar (o que perfaz 16.751).

Entre o início de março e 18 de junho foram realizados 716.938 testes na Bélgica, adiantam as autoridades de saúde.

O boletim de hoje indica ainda indicadores epidemiológicos de circulação do novo coronavírus mantém há nove semanas a tendência em baixa, exemplificando com a redução de 18,9% de novos casos confirmados entre 8 e 14 de junho face à semana anterior.

No mesmo período, as hospitalizações recuaram 16,1% e as mortes confirmadas 48,2%, para as 57 (os boletins diários incluem os óbitos possíveis e os confirmados).

A ocupação de camas nos cuidados intensivos, por seu lado, passou de 116 em 07 de junho para 85 uma semana mais tarde (-26,7%).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 450 mil mortos e infetou mais de 8,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.