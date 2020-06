Naufrágio de ferry no Bangladesh faz pelo menos 17 mortos

Pelo menos 17 pessoas morreram e dezenas estão dadas como desaparecidas num naufrágio de um ferry que colidiu hoje com uma outra embarcação num rio perto da capital do Bangladesh, disseram à AFP socorristas no local.

“Elementos da Marinha recuperaram 17 cadáveres de passageiros que se encontravam ao largo do ferry”, disse a responsável pela equipa que se encontra a prestar auxílio ao naufrágio, Rizina Akter.

“Estavam 50 pessoas a bordo (...) os nossos bombeiros e socorristas continuam as buscas”, acrescentou.

O ferry “Morning Bird” terá colidido contra uma outra embarcação de transporte de passageiros perto de Sadarghat, o maior porto fluvial do Bangladesh.

O ferry tinha zarpado de uma cidade no centro do país com mais de 50 pessoas a bordo, de acordo com testemunhas ouvidas pelas estações de televisão locais.