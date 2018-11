Misericórdia de Paris homenageada pelo Governo português

A Santa Casa da Misericórdia de Paris recebe hoje a medalha de mérito grau ouro da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, pelo trabalho “de cariz humanitário que tem vindo a desenvolver em França”.

A cerimónia terá lugar durante um jantar de gala que assinala o 20º aniversário desta organização de emigrantes portugueses e de luso descendentes, em Paris. A medalha será entregue por José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que marcará presença neste evento.

“A medalha de mérito grau ouro da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas foi atribuída pelo trabalho de cariz humanitário que a Santa Casa da Misericórdia de Paris tem vindo a desenvolver em França”, disse José Luís Carneiro à agência Lusa.

Em 2018, três das principais iniciativas da Santa Casa da Misericórdia de Paris foram apoiadas pelo Governo: as permanências sociais que visam várias iniciativas de apoio social, a Corrida Solidária e a Campanha de Natal para os detidos portugueses e lusodescendentes em estabelecimentos correcionais franceses.

“É um trabalho de grande mérito que me sensibilizou e hoje fiz questão de corresponder ao convite para lhes atribuir este reconhecimento”, afirmou o secretário de Estado, reiterando que esta é uma instituição que apoia “centenas de pessoas” na região parisiense.

O secretário de Estado lembrou, ainda, que as candidaturas para os apoios financeiros aos projetos das associações ligadas à diáspora para o próximo ano estão abertas até 31 de dezembro de 2018.

“Todos os dirigentes das associações da diáspora portuguesa podem apresentar as suas candidaturas nos postos consulares e, para o efeito, devem ler as informações disponíveis no portal online das comunidades portuguesas”, disse José Luís Carneiro.

Em 2018, este programa permitiu apoiar 82 candidaturas de todo o mundo, com um valor superior a 300 mil euros.

A visita de José Luís Carneiro a Paris vai ainda incluir uma visita amanhã à exposição “Portugal na Grande Guerra”, no Consulado Geral de Portugal em Paris. A visita será acompanhada por alunos do Liceu Saint-Germain en Laye.