Militares neozelandeses iniciam resgate dos mortos na ilha vulcânica da Nova Zelândia

Uma equipa militar neozelandesa começou hoje a operação de resgate para recuperar os corpos de oito turistas dos 16 que morreram na segunda-feira na erupção do vulcão Whakaari, numa ilha desabitada da Nova Zelândia.

De acordo com John Tims, subcomissário da polícia da Nova Zelândia, a equipa de resgate, que se encontra na ilha de Whakaari, também conhecida como White Island, a operação envolve helicópteros e o navio “Wellington”.

Deverá demorar quase dois dias, e realiza-se em condições de risco, porque há entre 50 a 60% de probabilidade de ocorrer uma nova erupção.

No início do dia de hoje, os familiares e pessoas próximas das vítimas, deslocaram-se numa embarcação para a ilha, para participar numa cerimónia na qual se abençoou também a equipa da operação, no meio de lágrimas e abraços.

A erupção do vulcão saldou-se em pelo menos 16 mortos, oito deles confirmados, e os restantes encontram-se na ilha.

As imagens aéreas têm mostrado pelo menos seis corpos que permanecem na zona da tragédia, um deles a boiar na água.

Um total de 17 feridos estão internados nas unidades de queimados de hospitais neozelandeses, 13 em estado crítico, depois das autoridades australianas terem repatriado 11 dos seus cidadãos feridos.

Muitas destas pessoas têm queimaduras em mais de 80% do corpo, e lesões internas devido à inalação de gases.

O Whakaari entrou em erupção na segunda-feira à tarde quando 47 pessoas - entre eles australianos, britânicos, neozelandeses, norte-americanos, malaios e chineses - visitavam a ilha privada.