Milhares manifestam-se em Madrid por políticas públicas para o meio rural

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Madrid, apelando ao Governo que elabore soluções urgentes para o meio rural, num protesto organizado pelo grupo “A Revolta da Espanha Esvaziada” em representação de mais de 90 plataformas e 23 províncias.

Os manifestantes, que iniciaram o protesto nas imediações da Praça de Colón, empunhavam faixas com frases de ordem como “Sem investimento, despovoamento” e “Espanha despovoada, Espanha arruinada”.

“Chega de conversa, queremos investimento”, disse o porta voz da plataforma Soria ¡Ya!, Carlos Vallejo, citado pela EFE.

A manifestação terminou, na Praça de Neptuno, com a leitura de um manifesto pelo jornalista Manuel Campo Vidal e pela diretora da Rádio Nacional de Espanha, Paloma Zuriaga, no qual estava reiterada a necessidade de mais investimentos no mundo rural, “sem mais demoras ou desculpas”.

De acordo com a agência EFE, a organização do protesto estimou cem mil manifestantes, mas os dados da Polícia Nacional apontam para 50 mil.