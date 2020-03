México com quase mil infectados, 145 nas últimas 24 horas

O México elevou este domingo o total de casos confirmados da covid-19 para 993, um aumento de 145 nas últimas 24 horas, e registou mais quatro mortos, somando agora 20 vítimas fatais.

Em conferência de imprensa, a Secretaria Federal de Saúde informou que 132 casos, 13% do total, eram de contaminação local.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 697 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33.200.

Dos casos de infeção, pelo menos 137.900 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 382 mil infetados e mais de 23 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 10.779 mortos em 97.689 casos registados até hoje.