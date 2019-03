Mais de 450 passageiros foram retirados de cruzeiro ancorado ao largo da Noruega

Mais de 450 passageiros foram resgatados de um navio de cruzeiro que, no sábado, reportou problemas num dos motores e que devido ao mau tempo ancorou junto à costa da Noruega.

A operação de resgate iniciou-se na tarde de sábado quando o navio com mais de 1.300 passageiros a bordo lançou um pedido de ajuda.

Cinco helicópteros iniciaram de imediato o resgate dos passageiros, tendo sido retirados para terra um total de 463, mas na manhã de hoje as autoridades norueguesas anunciaram que a operação seria suspensa para que o navio pudesse ser rebocado para um porto mais próximo.

Segundo Per Fjerd, do Centro de Coordenação de Resgate Conjunto, os helicópteros suspenderam o resgate das pessoas quando o navio ficou pronto para ser puxado por dois rebocadores que agora o encaminham para o porto da cidade de Molde.

O resgate dos passageiros ocorreu em condições difíceis com rajadas de vento até 70 quilómetros/hora e ondas de mais de oito metros.

Segundo a polícia, cerca de 17 pessoas foram hospitalizadas com ferimentos.

A passageira Alexus Sheppard disse à agência noticiosa Associated Press, numa mensagem enviada a partir do navio Viking Sky, que as pessoas com lesões foram as primeiras a ser resgatadas do navio.

“Foi assustador no início. E quando o alarme geral soou, tornou-se muito real”, escreveu.

Fotos e imagens colocadas nas redes sociais mostram a situação dentro do navio durante alguns momentos, com mobiliário a deslizar numa das salas do cruzeiro, batendo violentamente nas paredes.

“Vimos duas pessoas a serem retiradas de maca”, disse outro passageiro, Dereck Brown, ao jornal norueguês Romsdal Budstikke.

O Viking Sky transportava 1.373 passageiros e tripulantes quando teve problemas no motor numa área imprevisível da costa norueguesa, conhecida pelas suas águas frias e agitadas.

Segundo a polícia, temendo que o navio encalhasse, a tripulação decidiu ancorar na baía de Hustadvika para que as evacuações pudessem acontecer.

O oficial da guarda costeira, Emil Heggelund, estimou ao jornal VG que o navio estava a 100 metros (328 pés) das rochas.

O navio fazia o percurso das cidades e vilas norueguesas de Narvik, Alta, Tromso, Bodo e Stavanger antes de sua chegada prevista na terça-feira ao porto britânico de Tilbury, no rio Tamisa.

Os passageiros são, na sua maioria, americanos, britânicos, canadianos, neozelandeses e australianos.

O Viking Sky, uma embarcação com uma tonelagem bruta de 47.800, foi entregue em 2017 ao operador Viking Ocean Cruises.