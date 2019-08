Maioria dos brasileiros contra indicação do filho de Bolsonaro para embaixada nos EUA

A maioria dos brasileiros (72,7%) considera inadequada a decisão do Presidente do país, Jair Bolsonaro, de indicar o filho Eduardo Bolsonaro para embaixador em Washington, nos EUA, revela hoje uma sondagem da Confederação Nacional do Transporte (CNT-MDA).

Segundo a sondagem, 21,8% dos inquiridos disseram ser favoráveis à indicação, enquanto 5,5% não souberam opinar.

Jair Bolsonaro afirmou publicamente que pretende indicar o filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal (membro da câmara baixa parlamentar), para ocupar o cargo de embaixador do país em Washington.

Embora a indicação ainda não tenha sido formalizada pelo executivo no Senado (câmara altar parlamentar), que decidirá se Eduardo Bolsonaro poderá ou não ser embaixador, o Ministério das Relações Exteriores do país já enviou um pedido de avaliação deste nome ao Governo dos EUA, que teve resposta positiva.

A sondagem feita pela CNT em parceria com o instituto MDA mostra também que os índices de popularidade do Governo e do Presidente brasileiro estão em queda.

O Governo de Jair Bolsonaro teve a reprovação de 39,5% dos entrevistados, percentagem que estava em 19% no levantamento anterior da CNT-MDA, divulgado em fevereiro.

Outros 29,4% dos inquiridos consideram o Governo bom e ótimo, 29,1% classificam-no como regular, enquanto 2% disseram não saber responder.

A aprovação do chefe de Estado do Brasil caiu de 57% em fevereiro para 41% este mês, enquanto a percentagem daqueles que reprovam o desempenho pessoal de Bolsonaro aumentou de 28% na pesquisa anterior, para 53,7% neste último levantamento.

Segundo a sondagem, 5,3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar sobre esta matéria.

Para esta sondagem, foram feitas 2.002 entrevistas, entre os dias 22 e 25 de agosto, em 137 municípios de 25 estados do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.