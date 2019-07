Maduro pede a militares colombianos que se unam contra a instalação de bases dos EUA

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu aos militares colombianos que não acatem ordens para conspirar contra a paz na Venezuela e que se unam contra a instalação de bases militares norte-americanas na Colômbia.

“Salvem a Colômbia do desastre da oligarquia. Militares da Colômbia que me estão a ouvir, juntemos numa só força militar todo o espírito da pátria grande, para unir em paz o nosso povo e rejeitar as bases militares ‘gringas’ na Colômbia”, disse.

Nicolás Maduro falava no Panteão Nacional, durante o ato de comemoração do Bicentenário da Batalha do Pantano de Vargas.

“Quero reiterar a minha mensagem, em nome de todos os militares da Venezuela, aos militares da Colômbia, juntemo-nos, salvem também vocês a pátria, salvem a Colômbia”, acrescentou.

Por outro lado, Maduro apelou aos militares da Colômbia “que recebem ordens diárias para conspirar contra a paz da Venezuela, que desobedeçam a essas ordens”.

“Militares da Colômbia, contamos convosco para um novo e grande processo de libertação histórica, neste século XXI. A história pertence-nos, forças militares da Colômbia, [vamos] em frente irmãos e irmãs”, frisou.

Nicolás Maduro apelou ainda aos colombianos para que, juntamente com os venezuelanos, procurem o “destino comum de independência, de justiça, de solidariedade e de paz”.

Ganha pelos independentistas, a batalha do Pantano de Vargas (Colômbia) foi um confronto armado que teve lugar a 25 de julho de 1819, no âmbito da campanha pela independência da então Nova Granada (províncias centrais da Colômbia), do Panamá, da Venezuela e do Equador.

Fontes não oficiais dão conta que os EUA operam sete bases militares na Colômbia.