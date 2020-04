Levantar restrições cedo demais poderá causar ressurgimento mortal

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu hoje que o levantamento demasiado cedo das restrições impostas para combater a covid-19 poderá levar a um “ressurgimento mortal” da pandemia.

“Como o resto do mundo, a OMS quer que as restrições sejam levantadas. Ao mesmo tempo, levantar cedo demais as restrições poderá levar a um ressurgimento mortal” da pandemia, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus durante a conferência de imprensa diária da OMS, em Genebra (Suíça).

Tedros Adhanom Ghebreyesus sublinhou que “o refluxo” da pandemia poderá ser “tão mortal quando a propagação”.

O diretor-geral da OMS também referiu que se verificou, durante a última semana, “uma recuperação nos países mais afetados na Europa”, referindo-se em específico a Itália, Espanha, Alemanha e França.

Disse ainda que a OMS está preocupada com a propagação do novo coronavírus em África, uma vez que a doença está a espalhar-se pelas áreas rurais.

Segundo dados divulgados hoje, o vírus SARS-CoV-2 responsável pela doença covid-19 já fez 630 mortos em África.

A nível global, morreram mais de 96 mil pessoas.