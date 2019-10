Jackpot de 190 milhões sai a um totalista no estrangeiro

Um totalistas acertou hoje no primeiro prémio do concurso 81 do Euromilhões, ‘levando’ para casa um jackopt de 190 milhões de euros. O feliz contemplado é oriundo de fora de Portugal.

Quanto ao segundo prémio, foram quatro os premiados, todos fora de Portugal, que averbaram um valor de 5.227.531,10 euros cada um, enquanto o terceiro prémio houve 25 totalistas, dois de Portugal que arrecadaram cada um 24.862,44 euros

Conheça a chave do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 8 de Outubro. Os números sorteados são 7 - 10 - 15 - 44 - 49 e as estrelas 3 e 12.