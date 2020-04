Ilhas Canárias registam 1858 casos de Covid-19 e 94 mortes

As Ilhas Canárias contam, até ao momento, com 1858 casos positivos de covid-19 e cerca de 94 mortes.

Segundo o jornal local Canarias7, os dados disponibilizados pelo governo das Ilhas Canárias apontam para uma taxa de infecção de 86 casos por 100.000 habitantes, registando, nas últimas 24 horas, um aumento de 24 casos que coloca o número total nos 1858 casos.

A nota positiva desta matéria vai para o número de casos recuperados que já atingiu os 387.

De acordo com a mesma publicação, a ilha de Tenerife continua a ser a mais afectada do arquipélago espanhol pela pandemia covid-19, com 1.149 casos. Segue-se Gran Canaria, com 447 casos, La Palma com 79, Lanzarote com 72, Fuerteventura com 41 e La Gomera com nove, registando-se quatro em El Hierro.

De salientar que em Lanzarote, La Gomera e El Hierro, não foram registados novos casos de contágio nos últimos três dias. La Graciosa ainda não registrou nenhum resultado positivo.